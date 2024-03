Não se isole: relacionamento abusivo pode acabar em morte

No começo desta semana, estreamos um quadro em Universa chamado "Metendo a Colher". O objetivo é tirar dúvidas sobre temas relacionados a violência contra a mulher, em vídeos curtos nas redes sociais.

No primeiro, uma leitora conta que o namorado fica incomodado quando ela sai só com as amigas, sem ele. Ela pergunta como colocar um limite entre cuidado e controle.

Eu respondo: controle nunca é cuidado. Controlar aonde a companheira vai ou deixa de ir é um dos traços do relacionamento abusivo, e a tendência do abuso é se agravar, não melhorar com o tempo.