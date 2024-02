Silêncio dos jogadores diante de condenação de Daniel Alves é ensurdecedor

O silêncio dos "grandes" jogadores brasileiros diante da condenação de Daniel Alves por estupro é ensurdecedor. Devem estar todos estupefatos.

Uns estão olhando para o que já fizeram, agradecendo a Deus por não terem sido pegos ainda. Outros, aqueles poucos que não sucumbem a um modo coletivo de tratar mulheres, talvez estejam secretamente pensando "bem que eu avisei".

Nos jornais, a notícia lembra um obituário, elencando as grandes conquistas do jogador baiano, agora ex, que, segundo a "Folha de S.Paulo", conquistou 42 títulos — "empatado com Messi como maior detentor de troféus em nível mundial".