Caso Adnet comprova: não, com você não será diferente

Nasce um pouco daí a ideia de que, com a gente, um homem que foi violento ou irresponsável com a ex agora vai ser diferente. Como se as atitudes deles dependessem do nosso comportamento. Como se, a mulher agindo assim ou assado, sendo a mais gostosa, a mais dócil, a mais disponível, fosse capaz de amadurecer e "segurar" um macho.

Infelizmente, não há nada que a gente possa fazer. Essa ideia de que "comigo vai ser diferente" pode ir pra mesma lata de lixo da busca-pela-cara-metade e do ficar-casada-a-qualquer-preço.

Olhar para as mulheres que já passaram por ali pode poupar o sofrimento de muitas. Mas, pra isso, a gente tem que se ouvir — e confiar uma na outra.

E sim, esse recado também vale pra Wanessa.