Contaminada por denúncias de assédio sexual, CBF é exemplo para jogadores

Os três mencionados já foram grandes nomes da seleção brasileira, formada pela nata dos jogadores no país do futebol.

Um país em que esses esportistas servem de exemplo pra meninos que desejam ser como eles, ostentam os seus nomes nas camisas, brigam por figurinhas com os seus rostos. A instância máxima da idolatria no futebol.

Acima deles, só quem manda neles: a CBF.

Mas, do jeito que a Confederação Brasileira de Futebol está estruturada, podemos esperar pouco ou quase nada. O exemplo que vem de cima é o da misoginia travestida de esforço por equidade de gênero.

Uma reportagem publicada nesta semana por Lúcio de Castro, fundador da agência de jornalismo investigativo Sportlight, mostra que a propagandeada "primeira diretora mulher" da entidade acusa a cúpula da CBF de discriminação, assédio moral e sexual.

No texto, disponível no portal internacional The Inquisitor, o jornalista conta que a ex-diretora de infraestrutura e patrimônio Luísa Rosa foi demitida, em julho de 2023, depois de denunciar irregularidades à Comissão de Ética da confederação.