No que diz respeito à violência contra nós mulheres, nunca vão faltar detalhes sórdidos, trágicos, sanguinários. Niara lembra outros casos: "Em outubro de 2023, no Rio Grande do Sul, um homem matou uma mulher aparafusando sua cabeça depois de uma longa sessão de tortura, narrada em detalhes. No início de 2024, ainda nesse período de 'festas', outro homem matou, esquartejou e concretou na geladeira de casa os pedaços do corpo de sua esposa antes de denunciar o desaparecimento dela à polícia".

"Não é à toa que dizem que o diabo mora nos detalhes, é neles também que somos seduzidos e envolvidos na trama do fetichismo da violência contra a mulher", afirma Niara. "Tem quem se delicie —mesmo sem perceber e mesmo que seja com a 'boa intenção' da denúncia— com a imagem ou a descrição do martírio de uma mulher."

Mesmo depois de mortas, devemos ter o direito à preservação do nosso corpo, da nossa memória e da nossa intimidade. E isso é responsabilidade também de quem repercute com indignação assassinatos trágicos como o de Julieta.