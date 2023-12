A começar pela nossa presença no mercado de trabalho: mulheres sofrem retaliações o tempo todo, por serem mães ou pela possibilidade de engravidar.

Muitas vezes deixam de ser contratadas por estarem em idade fértil, para a empresa não correr o risco da sua ausência por no mínimo 120 dias. Não raro, voltam da licença-maternidade para vagas piores, horários mais sacrificados, possibilidades nulas de promoção. Precisam mostrar trabalho e provar que a dedicação aos filhos não diminui sua produtividade.

Os obstáculos que o mercado de trabalho coloca no caminho da mulher e da mãe geram impacto desproporcional em suas carreiras, em sua independência, em sua sanidade e na educação que meninos e meninas recebem.

Também diminuem as possibilidades de abrir caminhos na política ou no mesmo STF a quem coube julgar a omissão do Legislativo nesse tema: quando é aberta uma nova vaga na mais alta Corte do país, alega-se que não existem mulheres qualificadas o suficiente no círculo de confiança do presidente da República. Mais difícil ainda é o espaço para mulheres negras, sobre quem recaem majoritariamente os trabalhos do cuidado e a maternidade solo no Brasil.

O desequilíbrio de gênero nos espaços de poder faz com que os homens legislem e julguem temas referentes às mulheres, ao corpo feminino e à nossa liberdade. É por isso que, em 2023, ainda temos uma legislação que criminaliza e encarcera mulheres que, por qualquer razão — inclusive para evitar perder o emprego e a renda —, optam por não levar adiante uma gravidez não planejada.

Mas a descriminalização do aborto é um tabu tão grande que candidatos a cargos públicos o evitam — a defesa dessa bandeira tira muito mais votos do que fazer apologia à violência contra a mulher. Misoginia aumenta a popularidade, a defesa dos direitos das mulheres é o antimarketing político.