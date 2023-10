Num relato corajoso, Elisa conta que o ato da violência acompanha a vítima por muitos anos: "Desmonta o corpo, como se te desmembrasse, como se as partes ficassem todas soltas". Depois do estupro, ela diz, "um tantão de você morre".

"Eu não conseguia falar disso nem pra mim mesma. Se acontecer, ela (a criança) tem que poder falar. E, pra poder falar, ela não pode se sentir sozinha."

Para amplificar a palavra de vítimas de abuso infantil, Elisa criou um canal no YouTube chamado "Infâncias despedaçadas". O projeto lança agora entrevistas com especialistas, que apontam caminhos para os cuidados com as crianças. Para Elisa, "é um pouco absurdo a gente ficar confortável num país em que tantas delas são estupradas".

Outra ação, presencial, incentiva o fim do silenciamento que cerca esses crimes. Neste sábado (21), a Flup (Festa Literária das Periferias) promove o Dia da Escuta, a partir das 10h, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro.

Criada no ano passado pela jornalista francesa Audrey Pulvar, filha de um homem acusado de abuso, a iniciativa pretende treinar os ouvidos de quem por vezes recebe as denúncias e não sabe como ajudar.

A ideia é que esse tipo de grupo de apoio possa ser reproduzido em outras comunidades, bairros, cidades — o que parece fundamental num país como o Brasil, que falha em proteger vítimas de estupro, mesmo quando elas conseguem pedir socorro.