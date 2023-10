Depois de Helena contar seu caso publicamente, outras mulheres a procuraram — e a esta colunista também — para dizer que foram internadas involuntariamente no mesmo local. Uma prática que remonta ao século passado, e que pensávamos já ter sido abolida.

A historiadora Eliza Teixeira de Toledo explica que, em especial no fim do século 19 e começo do 20, "várias teorias em trabalhos de ginecologia, sexologia e psiquiatria atribuíam às mulheres um caráter mental instável e sempre sujeito a transtornos de ordem psi".

Toledo, doutora em História pela Fiocruz, afirma que, em momentos de luta das mulheres por seus direitos, "a ideia de uma 'loucura feminina' foi um grande trunfo para internações compulsórias em instituições psiquiátricas, muitas delas demandadas por seus maridos".

"Desacreditar a capacidade mental e intelectual das mulheres e questionar sua lucidez são ferramentas de controle históricas que ainda perpassam nossa vida cotidiana. Elas ameaçam a exposição de nosso pensamento crítico, da nossa liberdade. Nos colocam em questão em momentos de abuso e violência de gênero", diz a historiadora.

Liberdade é a palavra que Helena Lahis usa quando olha para trás: "Essa internação foi a maior violência que eu já passei. Mas hoje eu sou livre. Minhas filhas estão vendo que vale a pena lutar pela liberdade, ter coragem, romper com o que não está bom. Vale a pena".