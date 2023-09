No livro "Amanhã o Sexo Será bom Novamente" (Bazar do Tempo), a pesquisadora britânica Katherine Angel afirma que "evidências de que uma mulher já utilizou aplicativos de relacionamento como Tinder para encontrar parceiros sexuais podem se voltar contra ela no tribunal".

A predisposição pro sexo casual, para alguns juízes, invalida a possibilidade de uma mulher ser estuprada. Procurou um parceiro de aventura? Entrou na casa dele ou o recebeu na sua? É como se, a partir desse ponto, o seu consentimento valesse para tudo — e fosse irrevogável.

O livro conta um caso que aconteceu na Irlanda, em 2018. Uma advogada levou a calcinha da vítima ao tribunal e argumentou: "É preciso olhar para a forma como estava vestida. Ela estava usando uma calcinha fio-dental com frente de renda".

Como se isso fosse um "sim".

Na Irlanda, como no Brasil, esse raciocínio ainda é aplicado nos tribunais, apesar da obrigatoriedade de orientar os julgamentos sob a perspectiva de gênero, levando em conta as imensas desigualdades que persistem no país.

A reportagem de Camila Brandalise mostra que o juiz do caso brasileiro perguntou a uma das vítimas se ela não achava normal ser tocada dormindo. Perguntou que trajes usava quando passava a noite na casa do réu. "De calça jeans, só de calcinha, nua, com pijama?"