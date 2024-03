Disfunção sexual: por que acontece e como resolver o problema

Um bom exemplo é quando um homem tem uma perda de ereção em um dia em que estava cansado, fica envergonhado e, quando parte para a próxima relação, o medo que aconteça de novo aumenta a adrenalina e o cortisol, o que atrapalha a circulação sanguínea que pode comprometer a ereção. É uma reação em cadeia. Em outras vezes, o que interfere é a capacidade de se entregar para o momento, ou porque há tensões, medos e ansiedades diante do sexo ou da relação sexual com determinada pessoa, ou porque o pensamento é invadido por situações cotidianas, desviando o foco.

Essa última situação é bastante comum em mulheres, afetando a excitação e a capacidade de disparar orgasmo, ou de pessoas com TDAH. Outras causas comuns são oriundas de vivências e experiências traumáticas, expectativas não atingidas, crenças sobre papéis de gênero, dificuldades no relacionamento, estresse de minorias. São fatores de risco a idade, renda, religião e duração do relacionamento.

São disfunções sexuais femininas o transtorno do interesse/excitação sexual feminino, que como o próprio nome diz tem relação com o desejo e com a excitação, o transtorno do orgasmo feminino e o transtorno da dor genito-pélvica/penetração, que compreende as mulheres com dificuldade em permitir o coito e/ou que tenham dor durante a relação sexual penetrativa. As disfunções sexuais masculinas mais comuns envolvem diminuição do desejo sexual, problemas com a ereção e com a ejaculação.

Às vezes basta uma boa orientação profissional ou conteúdos relevantes sobre o tema para trazer luz. Comum a pessoa acreditar que a mulher tem que ter orgasmo na penetração, por lhe faltar consciência de que a prática que mais favorece o disparo do orgasmo é aquela que envolve manipulação direta do clitóris.

Desde que as pessoas estejam abertas ao conhecimento e sejam flexíveis para testar outros estímulos, posições sexuais, quem sabe sex toys, bem como incrementarem o erotismo, são as dificuldades mais fáceis de resolver. Outras disfunções sexuais requerem um trabalho mais sistematizado, com psicoterapia sexual, de casal, uso de medicações pró-sexuais, fisioterapia pélvica, entre outras.

Quanto mais demora na busca de tratamento, pior fica, pois as vivências negativas da interação sexual vão cronificando o problema, provocando baixa autoestima e dificuldades no relacionamento.