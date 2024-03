Vote em mulheres: pense no legado que quer construir para nossas meninas

Há cerca de duas semanas, recebemos uma notícia que nos choca e desafia. Uma comissão formada exclusivamente por homens discutirá políticas públicas para nós, mulheres, na cidade de São Paulo. Sim, você não leu errado: entre os sete vereadores indicados para compor a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher de São Paulo, não há nenhuma mulher. Este caso, tão constrangedor quanto revoltante, não é um episódio isolado, mas, sim, um reflexo do nosso cotidiano diário.

Há quase um século, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Hoje, representamos mais da metade do eleitorado brasileiro. No entanto, ainda enfrentamos muitas dificuldades para ocupar os espaços de poder: das 9 mil candidatas nas últimas eleições, apenas 311 foram eleitas. O Brasil está na 133ª posição em um ranking global de representatividade feminina na política. Esses dados não apenas destacam a sub-representação feminina, mas evidenciam uma realidade na qual as poucas mulheres em espaços de poder enfrentam com frequência assédio, preconceito e violência política de gênero.

Os casos das vereadoras de Limeira (SP), da vereadora de Toritama (PE), e de tantas outras parlamentares que já foram hostilizadas em nosso país, são apenas a ponta do iceberg. Embora tenhamos uma lei para combater a violência política de gênero, os ataques persistem, e muitos não recebem a devida punição. O legado que estamos construindo para as nossas meninas é um cenário onde somos mantidas à margem dos espaços de decisão. Isso precisa mudar.