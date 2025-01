Gigantes da mídia desistem de streaming Venu Sports

Por Zaheer Kachwala e Dawn Chmielewski

(Reuters) - Walt Disney, Fox e Warner Bros Discovery abandonaram nesta sexta-feira planos de lançar o Venu Sports, joint venture esportiva do grupo, desistindo de um projeto muito esperado por causa de forte oposição legal. O Venu tinha o objetivo de atrair fãs do esporte que cancelaram ou nunca assinaram TV a cabo, mas enfrentou obstáculos legais. A FuboTV processou o grupo com o mérito antitruste, dizendo que os parceiros estenderam direitos do Venu que se recusaram a conceder a outros distribuidores, o que daria a eles uma vantagem competitiva injusta. As ações da Fubo subiram cerca de 1%. “Após cuidadosa análise, decidimos coletivamente descontinuar a joint venture do Venu Sports”, afirmou. A Disney pareceu ter removido um obstáculo legal no início desta semana, quando concordou em comprar a participação majoritária da FuboTV e fundi-la com seu serviço Hulu+ Live TV. Como parte do acordo, a Fubo concordaria em retirar o processo contra a Venu Sports. Mas isso não foi o suficiente para resolver as dores de cabeça do trio. Os fornecedores de TV por satélite EchoStar e DirecTV enviaram na quinta-feira cartas a um juiz distrital federal dos Estados Unidos, dizendo que o acordo não resolve o problema antitruste e outros competidores. "Obviamente, esse acontecimento é um choque, já que demonstra perfeitamente as complexidades do cenário dos EUA ao se tentar levar um serviço ao mercado”, disse Paolo Pescatore, analista da PP Foresight.