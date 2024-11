Tesla faz 6º recall de picape elétrica Cybertruck

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Tesla anunciou nesta quarta-feira o sexto recall da picape elétrica Cybertruck nos Estados Unidos, com a nova convocação de proprietários envolvendo 2.400 veículos que podem ter sido equipados com uma peça defeituosa que pode causar perda de potência e aumentar risco de acidentes.

Uma falha no inversor em Cybertrucks fabricadas até 30 de julho pode fazer com que o veículo pare de produzir torque quando o motorista usa o pedal do acelerador, resultando em uma perda de propulsão e aumentando o risco de acidente, disse a Tesla em comunicado.