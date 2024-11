AMD cortará 4% da força de trabalho global

A receita no segmento de centrais de processamento de dados da AMD, que envolve os chips da empresa para aplicações de IA, aumentou mais de duas vezes no terceiro trimestre. Por outro lado, o segmento de computadores pessoais cresceu 29%, enquanto as vendas voltadas para o mercado de videogames caíram cerca de 69% durante o período.

Analistas esperam que a divisão de chips da AMD para data centers cresça 98% em 2024, superando a expansão de 13% do faturamento geral do grupo, de acordo com uma média de estimativas compiladas pela Lseg entre analistas.

A AMD planeja iniciar a produção em massa de uma nova versão de seu chip de inteligência artificial chamado MI325X no quarto trimestre do ano.

Os custos de pesquisa e desenvolvimento da empresa aumentaram cerca de 9% no terceiro trimestre, enquanto o custo total de vendas subiu 11%.

(Por Arsheeya Bajwa)