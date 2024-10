Ação da Tesla dispara com previsão de crescimento

Ross Gerber, presidente-executivo da Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management e um proeminente investidor da Tesla, disse que os táxis-robôs e inteligência artificial não são os negócios fundamentais nos quais ele quer que Musk se concentre.

"Os dias eram bons quando Elon dormia na fábrica. Ele estava lá todos os dias, trabalhando. Ele não ia aos comícios de Trump, entre todas as coisas que ele poderia estar fazendo", disse Gerber, referindo-se ao apoio do bilionário ao candidato republicando a presidente dos Estados Unidos.

As ações da Tesla estão sendo negociadas a 72,75 vezes suas estimativas de lucros futuros para 12 meses, muito acima das 5,94 vezes da Ford e das 30,79 vezes da Microsoft.

Pelo menos cinco corretoras elevaram o preço-alvo das ações da Tesla, com um preço-alvo médio de 221 dólares, de acordo com dados da Lseg.

Musk disse nesta quinta-feira, que espera que os veículos da Tesla ofereçam serviços de transporte urbano sem motorista no próximo ano, reforçando a promessa feita durante o anúncio do táxi autônomo da marca neste mês. O executivo disse que a Tesla já está testando as operações com seus funcionários na área da Baía de São Francisco.

Mas é provável que esse plano enfrente desafios regulatórios significativos. O próprio Musk reconheceu na quarta-feira as possíveis dificuldades em obter aprovações na Califórnia, dizendo que "não é algo que controlamos totalmente", mas acrescentando que "ficaria chocado se não obtivéssemos aprovação no próximo ano".