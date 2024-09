Mozilla é acusada de rastrear usuários do Firefox

"O teste limitado de PPA da Mozilla é parte de nosso esforço para melhorar as práticas de publicidade invasiva, fornecendo alternativas técnicas", disse um porta-voz à Reuters. "Essas técnicas impedem que qualquer parte, incluindo a Mozilla, identifique indivíduos ou suas atividades de navegação."

Embora isso possa ser menos invasivo do que o rastreamento ilimitado, ainda interfere nos direitos do usuário de acordo com as leis de privacidade da União Europeia, disse o grupo Noyb, acrescentando que o Firefox tem o recurso ativado por padrão.

"É uma pena que uma organização como a Mozilla acredite que os usuários são burros demais para dizer sim ou não", disse Felix Mikolasch, advogado de proteção de dados da Noyb. "Os usuários deveriam poder fazer uma escolha e o recurso deveria vir desativado por padrão."

O Firefox já foi uma das principais opções de navegador de internet devido a seus recursos de privacidade, mas agora está atrás do líder de mercado Chrome, do Google, do Safari, da Apple, e do Edge, da Microsoft, com uma participação de apenas um dígito.

O Noyb quer que a Mozilla informe os usuários sobre suas atividades de processamento de dados, mude para um sistema de opt-in e exclua todos os dados processados ilegalmente de milhões de usuários afetados.

O grupo, que em junho apresentou uma queixa contra a Alphabet por supostamente rastrear usuários do Chrome, também apresentou centenas de reclamações contra grandes empresas de tecnologia, algumas resultando em grandes multas.