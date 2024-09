Adobe prevê resultado de 4º tri abaixo do esperado

A Adobe espera que a receita para o quarto trimestre fique entre 5,50 bilhões e 5,55 bilhões de dólares, em comparação com a estimativa média do mercado, de 5,61 bilhões, compilada pela Lseg.

Em termos ajustados, a Adobe espera que o lucro trimestral fique entre 4,63 e 4,68 dólares por ação, em comparação com estimativa média de 4,67 por papel.

A Adobe está pronta para lançar de maneira limitada uma nova ferramenta de criação de vídeo gerada por IA chamada Adobe Firefly Video Model no final deste ano, que deve atrair a atenção de profissionais criativos.

A receita para o trimestre encerrado em 30 de agosto foi de 5,41 bilhões de dólares, acima das estimativas compiladas pela Lseg, de5,37 bilhões.

As despesas operacionais do terceiro trimestre fiscal foram de 2,86 bilhões de dólares, em comparação com os 2,61 bilhões do ano anterior.

(Por Harshita Mary Varghese)