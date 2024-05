Ação da Nvidia sobe com forte previsão de receita e liderança em IA

(Reuters) - As ações da Nvidia subiam nesta quinta-feira depois que a fabricante de chips fez uma previsão otimista de receita para o segundo trimestre e anunciou um desdobramento de ações que surpreendeu os investidores e mais uma vez mostrou seu domínio no mercado de chips relacionados à tecnologia de inteligência artificial.

As ações da empresa subiram 6,5% nas negociações pré-abertura de mercado, com os fabricantes de chips rivais AMD, Broadcom e Micron Technology pegando carona no movimento e apurando ganhos de entre 2% e 3%.

A empresa, que de é placas de processamento gráfico para videogames, passou a ser reconhecida pela indústria de mineração de criptomoedas e agora se torna referência em chips para IA, previu uma receita de 28 bilhões de dólares no segundo trimestre, sendo que analistas esperavam, em média, faturamento de 26,66 bilhões, de acordo com dados da Lseg.