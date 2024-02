TikTok inicia remoção de conteúdo da Universal Music Publishing após impasse em acordo

(Reuters) - O TikTok começou a remover conteúdo da gravadora Universal Music Publishing Group (UMPG) de sua plataforma porque não conseguiu chegar a um novo acordo de licenciamento com a empresa, disse a companhia de mídia social nesta terça-feira.

O TikTok também começou a silenciar em sua plataforma os vídeos com músicas escritas por qualquer compositor que tenha assinado com a UMPG, após remover as músicas da Universal Music Group (UMG), já que o acordo de licenciamento expirou em 31 de janeiro.

A empresa provavelmente removerá todo o conteúdo da gravadora antes do fim de fevereiro, dada a legalidade da questão, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto. O TikTok, no entanto, tem entrado em contato com a UMG e ainda está aberto para negociar um novo acordo, acrescentou a fonte.