'Chico Bento no shopping': a trend que mostra trapalhadas de brasileiros

A frase do jingle que abre o vídeo, "Chico Bento no Shopping", bem como outros trechos do desenho animado, foram recentemente resgatados por usuários do TikTok e do X, antigo Twitter, para comparar as confusões do personagem a "trapalhadas" e frustrações contemporâneas de brasileiros.

É o caso de um vídeo com mais de cinco milhões de visualizações no TikTok que mostra um jovem quase caindo de um balanço que serve como banco em um restaurante no shopping.

"Espiritualmente somos todos o Chico Bento no shopping que é a vida", escreveu outro usuário em uma publicação que alcançou mais de 750 mil visualizações em poucos dias.

'Chico Bento no Shopping. Puxa, mas esse cara amigo seu deve ser muito metido a besta, né, primo?!'