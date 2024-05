Novo podcast do UOL, 'Deu Tilt' traz tecnologia que muda a vida dos humanos

Pensado para "os humanos por trás das máquinas", o podcast "Deu Tilt" pretende ser uma conversa bem-humorada e aprofundada sobre temas que dominam a discussão de quem vive de tecnologia no Brasil.

Apresentado pela dupla Diogo Cortiz, professor na PUC-SP e doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e Helton Simões Gomes, jornalista e editor de Tilt, o programa vai ao ar às terças-feiras no Canal UOL, no Spotify e no YouTube.

O primeiro episódio vai tratar das personalidades sintéticas, ou seja, aquelas criadas por inteligência artificial ou outros métodos automatizados e que agora invadem as redes sociais.