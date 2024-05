De Show do Milhão a 'qual é a música?': conheça 9 games para jogar na Alexa

Show do Milhão

Silvio Santos no Show do Milhão (Divulgação/SBT) Imagem: Reprodução / Internet

Inspirado no antigo programa de TV Show do Milhão, s um sucesso apresentado por Silvio Santos, no SBT. No game, os participantes respondem a perguntas de conhecimentos gerais e vão acumulando o desejado prêmio em dinheiro (de brincadeira).

Há perguntas de nível fácil, intermediário e difícil, todas intercaladas pela inconfundível voz do dono do Baú. E você ainda pode pedir ajuda para os universitários, para as placas, para as cartas ou pular questões.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar Show do Milhão".