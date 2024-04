Exterminador do ChatGPT? Conheça a nova IA do Facebook, WhatsApp e Insta

Pedir para a IA recomendar um restaurante com vista para o pôr do sol e opções veganas.

Pedir dicas do que fazer no final de semana, como mostrar shows sábado à noite.

Pedir ajuda para estudar um determinado tema.

Pedir para a IA imaginar como seria a decoração do seu apartamento.

Escrever um email comercial com ar mais profissional.

Resumir informações da internet através dos buscadores Google e Bing, além de apresentar resultados de busca relevantes.

"Digamos que você esteja planejando uma viagem para esquiar no chat em grupo do Messenger. Usando a pesquisa no Messenger, você pode pedir ao Meta AI para encontrar voos de Nova York para o Colorado e descobrir os fins de semana menos movimentados", resumiu a empresa em seu comunicado.

Criação de imagens

Nos Estados Unidos, o Meta AI começou a ser textado para gerar imagens a partir de comandos de texto, bastando apenas o comando "/imagine" no campo de mensagem e algumas palavras-chave.

Dá ainda para animar cenas estáticas a partir do comando "animar", o que transforma as imagens em GIFs.