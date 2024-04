O eclipse no Ceará que entrou para história e motivou anotação de Einstein

Desde a apresentação da Teoria da Relatividade, a previsão do próximo eclipse apontava para sua ocorrência no dia 29 de maio de 1919. Dois pontos no globo foram identificados pelos astrônomos como geograficamente ideais para a observação do eclipse total do astro: a cidade de Sobral, no Ceará, e a Ilha do Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe, na África.

Então, comissões de diferentes países partiram em expedição para essas localidades. O Ceará recebeu as comissões do Observatório de Greenwich, a comissão do Departamento de Magnetismo Terrestre do Instituto Carnegie e a do Observatório Nacional.

Membros da expedição do eclipse de Sobral Imagem: Observatório Nacional

Fotografias do eclipse. Com o intuito de verificar experimentalmente a realidade da hipótese de Einstein, os astrônomos tiraram várias fotografias do sol em placas de vidro durante o eclipse, registrando a posição das estrelas próximas à borda solar — que normalmente estariam ofuscadas pelo Sol, mas puderam ser vistas e fotografadas na ocasião.

As 26 placas obtidas em Sobral com dois telescópios de tamanhos diferentes registraram um total de 12 estrelas. Dessas, sete visíveis em todas as placas foram usadas mais tarde como referência para medir o ângulo de desvio da trajetória de seus feixes de luz. Na Ilha do Príncipe, onde o tempo ficou nublado, os astrônomos só conseguiram aproveitar duas placas fotográficas.

Em novembro de 1919, os resultados das expedições foram formalmente apresentados em uma sessão solene da Sociedade Real de Astronomia. As observações confirmaram uma das leis de deflexão da Teoria da Relatividade e a experiência mostrou que a luz realmente realizava uma curvatura — e que Einstein estava certo.