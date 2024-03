Samsung lança smartphones Galaxy A35 e A55 a partir de R$ 2.699; veja ficha

Tela: Super Amoled 6,6 Full HD+ 120 Hz (1.080 x 2.340 pixels)

Galaxy A35

Esta é uma opção um pouco mais barata, com recursos fotográficos menos avançados. Segundo a Samsung, é para quem "consome conteúdo". Ou seja, o smartphone é suficiente para as atividades do dia a dia, como ver vídeos, tirar fotos e jogar games não muito pesados.

O processador é o Exynos 1380, o mesmo utilizado no A54 (antecessor do A55). Para quem precisa de um celular mais espertinho, pode optar por mais RAM. A traseira é de vidro, mas a moldura é plástica com aspecto metálico.

Ficha técnica: Samsung Galaxy A35