Pôr o celular na geladeira ajuda a melhorar a bateria? Saiba quando pode

Pode soar estranho, mas muita gente coloca a bateria do celular, quando removível, ou o próprio aparelho dentro da geladeira ou do freezer dizendo que isso melhora o desempenho. Tilt conversou com especialistas para entender se essa atitude faz sentido ou é apenas mito.

Geladeira ajuda, mas não vale a pena

A verdade é que o resfriamento da bateria pode ajudar sim a preservar a carga, ou seja, interromper o descarregamento na hora e despertar a carga residual que aparentemente estava escondida.

Mas isso não tem nada a ver com a capacidade dela de carregar mais rápido depois ou durar mais durante o uso, como muitos acreditam.