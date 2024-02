Energia solar pode zerar sua conta de luz? Tire dúvidas sobre os painéis

É possível alimentar uma casa apenas com energia solar?

Depende: uma placa solar de 99,2 cm x 196 cm tem uma produção média mensal de energia de 41,25 kWh/mês. A estimativa de consumo de uma residência é de 300 kWh/mês, portanto seria necessário instalar diversas placas dessas.

Há, contudo, um porém.

Painéis solares geram energia à noite?

Não, não geram. Da mesma forma que a capacidade de produzir eletricidade desses artefatos cai consideravelmente em dias nublados e chuvosos. Além disso, a posição e inclinação dessas placas influenciam na sua eficiência.

A única forma de ter uma residência que fosse alimentada 100% do tempo por energia solar seria ter um sistema que contasse com uma bateria para armazenamento de energia. O custo para a uma instalação do tipo, no entanto, é alto e, geralmente, não compensa.