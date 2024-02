'Sonzinho não pode?': caixa de som na praia vira 'guerra' de fãs e haters

A fotógrafa Sibila Ribeiro, 31, diz que entende quem não gosta, mas não vê problema em locais movimentados.

Em praias lotadas, acho um completo exagero [a reclamação]. Adoro saber o que as pessoas estão escutando e não tenho restrição musical. Sou curiosa e acho que muda a vibe da praia [quando tem som] para algo mais agitado. Quem quer sossego, dá para ir a locais mais isolados e silenciosos.

Sibila Ribeiro

Opinião semelhante foi compartilhada por Wilson Batore, no TikTok. Para ele, a proibição de uso de caixa de som é um problema, e as pessoas deveriam se acostumar que, em lugares movimentados, com certeza, ouvirão ruídos.

[Praia] É área de lazer, o povo quer escutar música, quer se divertir (...). Passa o cara vendendo picolé, churrasquinho, e ninguém fala p... nenhuma, agora se eu botar um sonzinho, para botar meu pagode na praia, não pode.

Wilson Batore, em vídeo no TikTok

O que tem sido feito

Prefeituras de cidades litorâneas pelo Brasil têm adotado diferentes abordagens para tentar regular a atividade. De 2018 para cá, várias passaram a criar leis específicas para proibir as caixas de som ou usam a lei de perturbação do sossego, condicionando o uso de equipamento sonoro nesses espaços a uma autorização prévia do município.