Gata compra de tábua de R$ 299 online e (quase) deixa tutor no 'preju'

Ao verificar as imagens, o empresário teve sua suspeita confirmada: a compra havia sido feita por Nutella, a gata de estimação da família.

O animal, bateu com a pata em uma propaganda que era exibida na tela da Echo Show — aquele que vem com a Alexa —, que fica na sala. Echo Show é uma linha de caixas de som inteligentes com tela. Ela é conectada à internet e com ela é possível assistir a vídeos e fazer chamadas com imagem.

"Temos uma Echo Show na sala e a Nutella adora ficar encostada nela. Suspeitei que ela poderia ter deitado e esbarrado na tela e selecionado algo. Como meu cartão fica salvo na plataforma, a compra foi concluída com facilidade", disse o empresário, a Tilt.

Ainda segundo Matheus, ele entrou em contato com a Amazon, por onde a compra foi feita, explicou a situação e tentou cancelar a venda, porém não conseguiu. O produto já está em transporte e deve ser entregue nos próximos dias.