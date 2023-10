WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android mais antigos; confira

Desde ontem (24), o WhatsApp não é mais compatível com celulares "antigos", que utilizam o Android 4.1 (Jelly Bean), que era até então o requisito mínimo para rodar o aplicativo de mensagens.

Com isso, os dispositivos móveis com essa versão do sistema operacional deixam de receber atualizações do app, que também para de funcionar nos aparelhos.

De acordo com o WhatsApp, agora o aplicativo passa a rodar normalmente apenas em smartphones com as versões 5.0 (Lollipop) e posteriores do Android.