Pré-venda do iPhone 15 começa hoje no Brasil; preços estão com desconto

2) Câmera turbinada

Agora, o iPhone 15 permite três formatos básicos de zoom. É a primeira vez que a Apple traz essa função para um celular com apenas duas câmeras traseiras.

Quando o ambiente estiver com pouca luz, as câmeras também se comportarão melhor do que as da geração anterior, pois vão capturar mais detalhes e manterão a qualidade ainda que tenham de registrar diferentes tons de pele.

No iPhone 15 Pro, o modo noturno captura mais cores e detalhes. O zoom óptico é de cinco vezes, mais potente que a geração anterior. A câmera principal permite que os usuários mudem entre três diferentes lentes, de 24 mm, 28 mm e 35 mm.

Para os todos os iPhones 15, a Apple promete ainda uma nova geração do modo retrato. Sem que os usuários ativem esse modo, o iPhone vai tirar fotos que exibem cores mais vivas e um fundo desfocado com mais intensidade. Isso ocorrerá porque, quando o celular detectar uma pessoa no primeiro plano, ativará o desfoque de fundo automaticamente. Caberá ao usuário escolher se quer a foto comum ou no modo retrato, mas só depois de a imagem ter sido registrada.

3) Entrada USB-C

Todos os celulares da família iPhone 15 serão vendidos com uma entrada no padrão USB-C no lugar da porta Lightning. A mudança ocorre após uma lei da União Europeia determinar que até dezembro de 2024 todos os tipos de eletrônicos portáteis vendidos no bloco devem adotar um formato único.