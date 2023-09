Lançamento do iPhone 15 em Dubai gera briga e confusão em shopping; veja

Confusão, filas e disputa por lugares marcaram o lançamento do iPhone 15 em um shopping de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no lançamento do novo aparelho da Apple.

O que aconteceu

Na internet, usuários relataram que as filas foram formadas às 3 da manhã do lado de fora do Dubai Mall, um dos maiores do mundo. Imagens de empurra-empurra, correria e disputa por um lugar melhor nas filas foram publicadas nas redes sociais.