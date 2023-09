Além das múmias, por que cabelos e unhas sobrevivem à morte?

Você já deve ter ouvido falar de que nem a morte foi capaz de destruir a tradicional marca do pintor Salvador Dalí: seu bigode, que ficou intacto 28 anos após seu sepultamento. Mas, como isso é possível?

Feitos de queratina, um material altamente resistente, cabelos e unhas demoram mais tempo para entrar em decomposição. E é por isso que, após exumações, não é raro encontrar pelos, unhas e cabelos praticamente intactos.

"Tanto a unha como o cabelo não são estruturas vivas do corpo, justamente por isso não sentimos dor quando os cortamos", relata Ricardo Romiti, do departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Segundo ele, essas estruturas são feitas de queratina e pouquíssima água em sua composição. "Isso as torna muito mais resistentes à degradação natural da morte."