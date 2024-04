Cientistas identificam origem da maior explosão cósmica desde o Big Bang

No local, a supernova teve um brilho médio, com os cientistas acreditando que a BOAT tenha adquirido sua intensidade a partir do material da estrela em explosão sendo canalizado, como "o feixe de uma lanterna em uma coluna estreita", de acordo com o coautor Tanmoy Laskar, professor assistente de física na Universidade de Utah.

Segundo os pesquisadores, os próximos passos serão observar outras supernovas para comparar os seus diferentes brilhos, jatos, elementos químicos e características para ajudar a entender o quão rara foi a BOAT.