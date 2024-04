Buraco negro 'gigante' jamais visto em nossa galáxia é descoberto por acaso

A descoberta de Gaia BH3 se deu "por acaso", disse à AFP Pasquale Panuzzo, pesquisador do instituto CNRS no Observatório de Paris-PSL, e principal autor dos trabalhos publicados na Astronomy & Astrophysics Letters.

Os cientistas do consórcio Gaia estavam analisando os dados mais recentes da sonda, com o objetivo de publicar o próximo catálogo em 2025, quando encontraram um sistema estelar binário específico.

"Vimos uma estrela um pouco menor que o Sol (75% de sua massa) e mais brilhante, que girava ao redor de um companheiro invisível", o que podia se inferir pelas perturbações que ela causou, disse Pasquale Panuzzo, responsável adjunto do tratamento espectroscópico de Gaia.

O telescópio espacial dá a posição precisa das estrelas no céu e os astrônomos conseguiram categorizar as órbitas e medir a massa do companheiro invisível da estrela: 33 vezes a do sol.

Observações mais avançadas de telescópios em terra confirmaram que se tratava de um buraco negro, de uma massa muito mais importante que a dos buracos negros de origem estelar já conhecidos na Via Láctea, entre 10 e 20 massas solares.

Esses gigantes já foram detectados nas galáxias distantes, através das ondas gravitacionais. Mas "nunca na nossa", disse doutor Panuzzo.