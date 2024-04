Próxima década terá 7 eclipses solares totais; saiba onde e quando

Também longo, sua duração será de cinco minutos e dez segundos. Desta vez, o eclipse será observado da Oceania, em Ilha Christmas, Ilhas Cocos, Austrália e Nova Zelândia. A cidade de Sydney, na Austrália, terá três minutos e 48 segundos de eclipse, que poderá ser visto de sua baia.

25 de novembro de 2030

Cerca de 11 milhões de pessoas em dois continentes poderão presenciá-lo, apesar do fato de que ocorrerá principalmente no mar, com três minutos e 44 segundos na totalidade. Ele poderá ser visto de Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto e Austrália.

14 de novembro de 2031

Sua visiblidade será 100% no mar, mais precisamente no norte do Oceano Pacífico. A única maneira de vê-lo é em um navio cruzeiro saindo do Havaí. Porém, ele será o mais curto dos sete eclipses, com um minuto e oito segundos.

30 de março de 2033