iPhone 13 está com R$ 1.400 de desconto; ainda vale a pena?

O mesmo pode ocorrer caso você tenha um Android e deseje entrar no time iOS.

Entalhe do iPhone 13 Imagem: Lucas Carvalho/Tilt

Ficha técnica do iPhone 13

Sistema Operacional: iOS 15 (mas compatível com a versão de 2023: iOS 17)

Dimensões: 146,7 mm (A) x 71,5 mm (L) x 7,65 mm (E); 173 gramas

Resistência à água: Sim (IP68)

Cores de lançamento: Vermelho, branco, preto, azul ou rosa

Processador: A15 Bionic

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Memória: 4 GB de RAM

Bateria: 3.240 mAh

Tipo da tela: Super Retina XDR (Oled)

Tamanho da tela: 6,1 polegadas (15,5 cm)

Resolução da tela: 2.532 x 1.170 pixels

Câmera Frontal: 12 MP

Câmera Traseira: Dupla: 12 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-wide)

Se você quiser ampliar sua pesquisa, descubra também o que outros modelos de iPhones têm de recursos interessantes e quais valem a pena.

