Como Felca perdeu o controle de piada e 'destruiu' o TikTok com lives NPC

Felca é youtuber há quatro anos, com mais de 2 milhões de inscritos, e é crítico do TikTok. Para Splash, ele diz que a rede social "derrete o cérebro", e, por isso, fez um vídeo de quase 50 minutos criticando as lives do TikTok.

Como parte do humor característico do seu canal, no fim do vídeo, Felca avalia que as lives NPC dão muito dinheiro, e também decide começar a produzir esse mesmo tipo de conteúdo. Enquanto gravava o vídeo para o YouTube, ele abriu uma live no TikTok, como forma de estender o personagem, como conta para Splash.

"É uma extensão de uma piada que fiz ali no YouTube. Eu não achei que ia dar tão certo. Para mim, é como se eu tivesse feito um bolo, colocado uma cereja em cima do bolo, e as pessoas só tivessem notado a cereja, e não visto o bolo."

Felca levou cerca de três anos para chegar a 1 milhão de seguidores no YouTube, mas apenas quatro dias para alcançar o mesmo no TikTok. Quando falou com Splash, já tinha feito live para até 30 mil pessoas, de forma simultânea.

Felca passa maquiagem e usa orelhas de gatinho para as lives NPC Imagem: Reprodução/Instagram

Ele esclarece que não tem ganhado cerca de R$ 50 mil por live, como especulado. "Não é perto disso. Eu diria que você pega um vídeo desse que tá estimando e coloca 10% do valor. E daí você vai chegar na expectativa certa que é, mais ou menos. Imagino que muita gente está cogitando largar o emprego para começar a fazer live no TikTok. Alinhem suas expectativas para vocês não se frustrarem", aconselha.