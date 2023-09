Vai faltar energia? O que impede Brasil de virar paraíso do carro elétrico

Ao mesmo tempo, o cenário aqui já está mudando, com vendas em alta e preços em queda. No embalo da chegada ao país de marcas chinesas de veículos como BYD e GWM, que apostam alto na eletrificação, já é possível comprar um carro 100% a baterias por menos de R$ 150 mil, preço de SUV compacto bem equipado. As opções híbridas também estão se multiplicando e ficando mais acessíveis.

Agosto bateu o novo recorde mensal de vendas de veículos leves eletrificados no Brasil, com 9.351 emplacamentos —25% acima do recorde anterior de julho (7.462) e 120% sobre agosto de 2022 (4.249).

E aí, vai ser preciso mudar a infraestrutura do Brasil?

Renault Kwid E-Tech elétrico Imagem: Divulgação

Nesse ritmo, é natural questionar: no médio prazo, vai faltar no Brasil energia para recarregar essa nova geração de veículos?

A resposta é não, conforme o engenheiro eletricista Marcio Massakiti, ex-coordenador do projeto de pesquisa e desenvolvimento de veículo elétrico da usina de Itaipu. Segundo ele, o sistema atual de geração de energia dará conta.