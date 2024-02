Empresa americana adia lançamento de foguete com missão de pousar na Lua

A missão IM-1 pretende enviar um módulo de pouso de mais de quatro metros de altura desenvolvido pela empresa Intuitive Machines, com sede no Texas e fundada em 2013.

O aparelho deve decolar em um foguete SpaceX Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos.

Pouco depois da decolagem, o módulo de pouso deve se separar do estágio superior do foguete e receber energia. Em seguida deve estabelecer comunicação com a sala de controle da Intuitive Machines, localizada em Houston, Texas.

"Este é um momento crucial para a exploração espacial, no qual as empresas privadas desempenham um papel cada vez mais vital", afirmou a Intuitive Machines.

Esta é a primeira tentativa de missão lunar da empresa, mas a segunda no âmbito do novo programa CLPS da Nasa, que contratou empresas privadas para transportar equipamento científicos até o satélite natural, com o objetivo de preparar o retorno dos astronautas à Lua.

Em janeiro, a empresa Astrobotic não conseguiu chegar à Lua devido a um vazamento de combustível e seu módulo de pouso teve que ser destruído deliberadamente em pleno voo.