Cinco pessoas são denunciadas por morte do ator Matthew Perry

"Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência do sr. Perry para enriquecer", disse Estrada em uma coletiva de imprensa em Los Angeles.

Há meses, os detetives de homicídios de Los Angeles e agentes federais estão investigando como Perry obteve o medicamento.

Um relatório de autópsia de dezembro de 2023 concluiu que Perry morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", que combinados com outros fatores fizeram com que o ator perdesse a consciência e escorregasse para baixo da água na banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles.

Os exames toxicológicos constataram que o corpo de Perry continha níveis perigosamente altos de cetamina, um anestésico de ação curta com propriedades alucinógenas. Normalmente, as pessoas com essa quantidade de cetamina em seu corpo estão sendo monitoradas por profissionais médicos, disseram.

Outros fatores que contribuíram para sua morte foram o afogamento, a doença arterial coronariana e os efeitos do medicamento para dependência de opioides, a buprenorfina, que também foi detectada em seu organismo.