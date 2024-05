Rei Charles entrega título militar ao filho William em rara aparição conjunta

LONDRES (Reuters) - O rei britânico Charles entregou um título militar de alto escalão a seu filho, o príncipe William, em uma cerimônia nesta segunda-feira, marcando uma rara aparição conjunta dos dois, no momento em que o rei intensifica seu retorno às funções públicas após o diagnóstico de câncer.

Charles entregou a William o título de coronel-chefe do Corpo Aéreo do Exército, cargo que o monarca de 75 anos ocupou por 32 anos, diante de um helicóptero Apache e observado pelo pessoal de serviço no Museu de Voo do Exército, no sul da Inglaterra.

"Ele é de fato um piloto muito bom", disse Charles sobre seu filho, ex-piloto de helicóptero de busca e resgate da Força Aérea Real Britânica.