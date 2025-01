SAG Awards altera anúncio de indicados ao prêmio por causa dos incêndios em Los Angeles

O anúncio dos indicados ao SAG Awards - o Prêmio do Sindicato dos Atores de 2025 - foi alterado após a propagação de um grande incêndio florestal na cidade de Los Angeles na noite desta terça-feira, 7. As indicações, programadas para esta quarta-feira, 8, ainda ocorrem na mesma data, mas serão divulgadas por meio de um comunicado oficial. Antes, a revelação dos indicados ocorreria em um evento presencial com apresentação dos atores Cooper Koch e Joey King.

"Com uma abundância de cautela pela segurança de nossos apresentadores, convidados e equipe, o anúncio das indicações ao vivo e presencial da 31ª edição anual do SAG Awards foi cancelado devido aos incêndios florestais e às condições adversas de vento em Los Angeles", afirmou a organização do prêmio no Instagram.

Na noite da terça-feira, 7, um incêndio florestal se propagou rapidamente em uma região luxuosa de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocando a fuga desesperada de moradores.