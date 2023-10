Escritora palestina de 32 anos é morta durante bombardeio em Gaza

A escritora palestina Heba Abu Nada, de 32 anos, morreu durante um ataque em Khan Yunis, na Faixa de Gaza, na última sexta-feira (20). A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura palestino, segundo a Agência Brasil.

Conhecida pelo romance "Oxygen is Not for the Dead" ("Oxigênio não é para os mortos", em tradução livre), de 2017, Heba havia ficado em segundo lugar no Prêmio Sharjah de Criatividade Árabe pela estreia na publicação.

A autora era formada em bioquímica pela Universidade Islâmica de Gaza e mestre em nutrição clínica. Recentemente, ela vinha usando seu perfil no X, antigo Twitter, para falar sobre a realidade do conflito.