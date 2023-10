Alice Wegmann, Gabriel Leone: quem é quem em nova série sobre Ayrton Senna

Gravações

As filmagens da série já começaram e passaram por Argentina e Uruguai. Segundo a Netflix, o elenco agora desembarca no Brasil para gravações em São Paulo e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Depois disso, a última etapa é no Reino Unido.

Senna terá seis episódios e vai mostrar toda a carreira do piloto no automobilismo, desde quando ele se mudou para Inglaterra até o acidente que causou sua morte.

A produção tem direção de Vicente Amorim e Julia Rezende, e conta com participação ativa da família do piloto. Até o momento, não há previsão de estreia.