'Bebê Rena': o que é verdade na nova série de sucesso da Netflix?

No início, todos no bar acharam engraçado que eu tivesse uma admiradora. Então, ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa.

Richard Gadd, ao The Times

Quando Gadd levou a situação à polícia, inicialmente não foi bem recebido. "Fui repreendido por estar assediando a polícia com a minha história de assédio", segundo contou ao jornal britânico The Guardian:

Na série, a stalker é chamada de Martha e é interpretada por Jessica Gunning, mas este não é o nome verdadeiro dela. Ela nunca é retratada como uma caricatura de "mulher vingativa", e sim com mais nuances, como uma pessoa enfrentando problemas de saúde mental.

Assim como na série, Gadd também mostrou compaixão por Martha e reconheceu ter cometido erros nessa relação. "Fiz muitas coisas erradas e piorei a situação", disse ele ao The Guardian. "Eu não era uma pessoa perfeita [naquela época], então não faz sentido eu dizer que era."

Richard Gadd também foi estuprado por um homem, assim como acontece com Donny Dun. O relato é feito em seu espetáculo teatral de 2016 "Monkey See, Monkey Do" ("Macaco Vê, Macaco Faz", em tradução livre), no qual ele detalhou o fato.