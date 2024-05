Conheça a atriz Jessica Gunning, a Martha de 'Bebê Rena'

Também atuou para no cinema. A atriz esteve em Orgulho e Esperança (2014), Love is Thicker Than Water (2016) e Onde Fica o Paraíso (2020).

Ela está feliz com o sucesso de "Bebê Rena". "Assim que li o roteiro, tive aquela sensação de que era realmente diferente de tudo que já li antes... É a melhor coisa que já li", disse em entrevista à Glamour Magazine.