Após beijo em 'Justiça', Nanda Costa insinua trisal lésbico com Paolla

Nanda Costa, 37, embarcou de forma bem-humorada na repercussão do beijo lésbico que protagonizou com Paolla Oliveira, 40, na segunda temporada da série "Justiça", em exibição no Globoplay.

O que aconteceu

Nanda compartilhou no Instagram uma foto ao lado de sua esposa - a cantora Lan Lanh, 55 - e da própria Paolla, insinuando um 'trisal' entre elas. "Mandem jobs! Dia das Mães tá chegando, e Dia dos Namorados também", ironizou ela na legenda do post.

Os seguidores da atriz, é claro, adoraram a brincadeira. "Cabe mais uma aí nessa foto?", 'suplicou' uma internauta, nos comentários da publicação. "Onde assina para entrar nessa arca de Noé?", quis saber também outra.