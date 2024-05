'Simpsons' mata personagem depois de 35 anos e produtor pede desculpas

Só pudemos conhecer melhor o personagem no episódio de sua morte. Em "Cremains of the Day", Homer e sua turma estão assistindo a um jogo de esportes na taverna. Quando Moe expulsa todos do bar com raiva depois que o time contra quem ele apostou vence, Larry apaga. A partir daí, vemos alguns detalhes da vida de Larry e como sua morte afetou Homer e seus amigos.

Os próprios personagens assumem que não conhecem Larry muito bem. No funeral, a turma percebe que não sabe muita coisa sobre ele, apesar de vê-lo no Moe há muitos anos. Quando a mãe de Larry, Iris Dalrymple, pede que falem um pouco sobre o amor de seu filho pela pesca, eles inventam uma história.

Homer e seus amigos começam a se sentir culpados. O sentimento fica ainda maior quando Iris mostra a eles uma foto do álbum de Larry, com os cinco em Serenity Falls e a mensagem "Moe's Bros" ("irmãos do Moe's", em tradução livre) escrita. A turma então embarca em uma jornada para espalhar as cinzas de Larry nas cataratas.

Produtor pede desculpas

Ninguém esperava pela morte de Larry. A surpresa foi tanta que o co-produtor executivo da animação, Tim Long, escreveu um e-mail à Variety se desculpando.