Série inspirada em facções reais do Rio ganha teaser com ação, tiro e fuga

Globoplay bateu o martelo e decidiu que a série "O Jogo que Mudou a História", inspirada em facções criminosas reais, estreia no dia 13 de junho



Primeiro teaser mostra ação em cenas de tiro e fuga de prisão. Inspirada em fatos e ambientada durante as décadas de 1970 e 1980, a obra retrata a gênese da organização das facções do Rio de Janeiro e como uma partida de futebol levou a uma guerra que durou 25 anos.

Conduzida pela perspectiva de múltiplos personagens, transporta o público de forma violenta e realista para um Rio longe dos holofotes históricos e da mídia tradicional. Em dez episódios, com publicação de dois por semana, sempre às quintas-feiras, a série promete um mergulho intenso para quem está do outro lado da tela.

Confira o teaser com exclusividade: